Губернатор Московской области Андрей Воробьев изменил состав правительства региона

Согласно изменениям, в составе правительства появились новые должности: первый вице-губернатор Московской области , вице-губернатор Московской области — руководитель администрации губернатора Московской области, первый заместитель председателя Московской области — министр образования Московской области.

Министерство образования Московской области возглавит первый председатель правительства Московской области — министр образования Московской области.

Министерство экологии и природопользования возглавит заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Московской области.

Министерство инвестиций и инноваций Московской области возглавит министр инвестиций и инноваций Московской области.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области возглавит министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Все указанные ведомства должны до 2 октября внести соответствующие изменения в положения о данных министерствах.

Остальные должности в составе правительства Московской области остаются без изменений.