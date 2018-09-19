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Губернатор Московской области Андрей Воробьев изменил состав правительства региона
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев изменил состав правительства региона 

360tv.ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: MosDay.ru
Состав правительства Московской области претерпел изменения в соответствии с приказом губернатора региона Андрея Воробьева. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Подмосковья.
Согласно изменениям, в составе правительства появились новые должности: первый вице-губернатор Московской области, вице-губернатор Московской области — руководитель администрации губернатора Московской области, первый заместитель председателя Московской области — министр образования Московской области.
Министерство образования Московской области возглавит первый председатель правительства Московской области — министр образования Московской области.
Министерство экологии и природопользования возглавит заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Московской области.
Министерство инвестиций и инноваций Московской области возглавит министр инвестиций и инноваций Московской области.
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области возглавит министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Все указанные ведомства должны до 2 октября внести соответствующие изменения в положения о данных министерствах.
Остальные должности в составе правительства Московской области остаются без изменений.
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