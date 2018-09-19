В Костромских школах обнаружили 58 молодых учителей

В костромские школы пришли работать 58 молодых учителей, узнал KOSTROMA.TODAY. Они получат прибавку к зарплате в размере почти 7 тысяч рублей.

Эта сумма складывается из социальных выплат из городской администрации в размере 3840 рублей и 3 тысяч рублей, которые получают выпускники вузов, заключившие договор о целевом обучении.

По информации пресс-службы городской администрации, у каждого молодого учителя есть более опытный наставник, который ему во всем помогает.

Большинство специалистов пришли в школы на должность учителя иностранных языков.

В костромских школах всегда рады молодым специалистам. Узнать о вакансиях в образовательных учреждениях можно в городском комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью по адресу: ул. Депутатская, д. 47, каб. 416 или по телефону: 47-29-09.