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В Костромских школах обнаружили 58 молодых учителей
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В Костромских школах обнаружили 58 молодых учителей 

Kostroma.Today 11 часов назад
Фото: Kostroma.Today
В костромские школы пришли работать 58 молодых учителей, узнал KOSTROMA.TODAY. Они получат прибавку к зарплате в размере почти 7 тысяч рублей.
Эта сумма складывается из социальных выплат из городской администрации в размере 3840 рублей и 3 тысяч рублей, которые получают выпускники вузов, заключившие договор о целевом обучении.
По информации пресс-службы городской администрации, у каждого молодого учителя есть более опытный наставник, который ему во всем помогает.
Большинство специалистов пришли в школы на должность учителя иностранных языков.
В костромских школах всегда рады молодым специалистам. Узнать о вакансиях в образовательных учреждениях можно в городском комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью по адресу: ул. Депутатская, д. 47, каб. 416 или по телефону: 47-29-09.
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