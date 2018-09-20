В Дагестане обеспечат книгами всех школьников

Этот вопрос был поднят сегодня на совещании с министром образования и науки РД.

По словам Уммупазиль Омаровой, в Дагестане школы очень слабо обеспечены книгами.

Наличие дефицита показала инвентаризация, которую провели в библиотечных фондах школ.