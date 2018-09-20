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В Дагестане обеспечат книгами всех школьников
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В Дагестане обеспечат книгами всех школьников
Замана
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ещё 1
5 часов назад
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Замана
Этот вопрос был поднят сегодня на совещании с министром образования и науки РД.
По словам Уммупазиль Омаровой, в Дагестане школы очень слабо обеспечены книгами.
Наличие дефицита показала инвентаризация, которую провели в библиотечных фондах школ.
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