Ещё
Школа №1404 распахнет свои двери для родителей будущих школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школа №1404 распахнет свои двери для родителей будущих школьников 

Управа района Сокольники 11 часов назад
25 сентября в школе №1404 «Гамма» состоится день открытых дверей, в рамках которого родители и родственники будущих первоклассников смогут получить всю интересующую их информацию, касающуюся зачисления в это образовательное учреждение района Сокольники.
— Мы приглашаем к участию уважаемых мам и пап, бабушек и дедушек — тех, чьи дети в следующем году пойдут в первые классы, — прокомментировали в пресс-службе школы.
Так, школа откроет свои двери для всех желающих в будущий вторник, 25 сентября. В рамках мероприятия посетители образовательного учреждения смогут больше узнать о школе, побеседовать с педагогами и руководством, школьниками, посетить открытые уроки.
Начало мероприятия в 8.40. Сбор участников дня открытых дверей пройдет по адресу: ул. Большая Оленья, дом.3.
Фото: предоставлено пресс-службой школы №1404 «Гамма».
Управа района Сокольники: последние новости
Учебный год в школе №1404 начался с посещения «Экошколы Кусково» Дошколята Сокольников приобщаются к огородному делу Лекция для школьников пройдет в РГСУ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20342
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле78
В Нальчике начались беспорядки505
«Мрачная картина»13
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга176
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение