Школа №1404 распахнет свои двери для родителей будущих школьников

25 сентября в школе №1404 «Гамма» состоится день открытых дверей, в рамках которого родители и родственники будущих первоклассников смогут получить всю интересующую их информацию, касающуюся зачисления в это образовательное учреждение района Сокольники.

— Мы приглашаем к участию уважаемых мам и пап, бабушек и дедушек — тех, чьи дети в следующем году пойдут в первые классы, — прокомментировали в пресс-службе школы.

Так, школа откроет свои двери для всех желающих в будущий вторник, 25 сентября. В рамках мероприятия посетители образовательного учреждения смогут больше узнать о школе, побеседовать с педагогами и руководством, школьниками, посетить открытые уроки.

Начало мероприятия в 8.40. Сбор участников дня открытых дверей пройдет по адресу: ул. Большая Оленья, дом.3.

Фото: предоставлено пресс-службой школы №1404 «Гамма».