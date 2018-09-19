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Дошколята Сокольников приобщаются к огородному делу
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Дошколята Сокольников приобщаются к огородному делу 

Управа района Сокольники 11 часов назад
На базе школы №1282 «Сокольники» открылся «Зеленый клуб». Здесь ребята изучают селекцию, злаковую флористику и множество других познавательных дисциплин.
Дошкольники и ученики начальных классов сокольнической школы №1282 проводят учебные будни интересно и увлекательно.
Так, 15 сентября для учеников начальных классов прошел библиотечный урок, который провела библиотекарь Светлана Альгешкина. Она предложила детям прочесть стихи, отгадать загадки о литературных произведениях и их героях.
Школьники ушли из книгохранилища с подарками. Урок в библиотеке подарил детям встречи с давно любимыми и еще пока незнакомыми произведениями.
Дошколята тоже не уступают своим старшим товарищам в стремлении к познаниям неизвестного. Так, воспитанники дошкольных групп образовательного учреждения ведут собственное хозяйство. С помощью педагогов дети вырастили настоящие помидоры!
«Гордимся нашими огородниками и хвастаемся нашим урожаем», — сообщили в пресс-службе школы №1282.
Фото: предоставлено пресс-службой школы №1282 «Сокольники».
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