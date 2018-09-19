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Представители школы № 1236 посетили общеобразовательные учреждения Читы
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Представители школы № 1236 посетили общеобразовательные учреждения Читы 

Управа Бутырского района города Москвы 11 часов назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Визит в Читу совершили педагоги столицы в рамках проекта «Школы городов России — партнеры Москвы». В событии приняли участие представители образовательного комплекса № 1236.
Одна из основных задач проекта — знакомство с передовыми образовательными практиками. Представители делегации ознакомились с муниципальной системой образования Читы. В качестве руководителя московской делегации выступил директор школы № 1236 Андрей Кулаков.
Итогом официальной встречи стало подписание меморандума и соглашения о сотрудничестве между московскими и читинскими педагогами. (ак)
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