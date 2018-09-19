Педагоги из Выхина-Жулебина посетили семинар «Основы импровизации»

В понедельник, 17 сентября, преподаватели фортепианного отдела Детской школы искусств № 14 района Выхино-Жулебино посетили семинар «Основы импровизации» под руководством преподавателя из Института музыкального образования (Instituto de Estructura de la Materia) Карлеса Мариго (Испания). Об этом сообщили в администрации учреждения.

На семинаре Карлес Мариго продемонстрировал актуальность импровизации в современных педагогических практиках и доказал, что творческий процесс не может не быть интересным. (ис)