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Музыканты из Выхина-Жулебина побывали в музее «Мир музыкальной культуры»
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Музыканты из Выхина-Жулебина побывали в музее «Мир музыкальной культуры» 

Управа района Выхино-Жулебино 11 часов назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Учащиеся детской школы искусств Выхина-Жулебина вместе с родителями и преподавателями Ольгой Афанасьевой и Еленой Панариной посетили музей «Мир музыкальной культуры» в Детской школе искусств № 2 подмосковного города Жуковский. Увлекательнейший рассказ об истории создания и использования народных и классических инструментов Елена Томилина — организатор экспозиции музея — сопровождала игрой на некоторых из них, а также разрешила ребятам самим прикоснуться к инструментам, лучше разглядеть их строение, ощутить в своих руках их структуру, почувствовать тепло и любовь мастеров, их изготовивших. (ис)
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