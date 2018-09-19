Музыканты из Выхина-Жулебина побывали в музее «Мир музыкальной культуры» 

Учащиеся детской школы искусств Выхина-Жулебина вместе с родителями и преподавателями Ольгой Афанасьевой и Еленой Панариной посетили музей «Мир музыкальной культуры» в Детской школе искусств № 2 подмосковного города Жуковский. Увлекательнейший рассказ об истории создания и использования народных и классических инструментов Елена Томилина — организатор экспозиции музея — сопровождала игрой на некоторых из них, а также разрешила ребятам самим прикоснуться к инструментам, лучше разглядеть их строение, ощутить в своих руках их структуру, почувствовать тепло и любовь мастеров, их изготовивших. (ис)