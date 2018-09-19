Досуг «Чудесная корзиночка» провели в одной из школ района Выхино-Жулебино

В понедельник, 17 сентября 2018 года, в средней группе № 7 ДО-1 ГБОУ «Школа № 1935» района Выхино-Жулебино воспитателями Перминовой Т. А. и Щербининой Т. Н. был проведен досуг «Чудесная корзиночка». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Ребята учились различать по внешнему виду и вкусу овощи. Рассматривали их, называли цвет и форму. С интересом отгадывали загадки осени, — сообщил педагог.

Для родителей воспитанники смастерили интересные подарки. Все участники получили положительный эмоциональный заряд на весь день. (ис)