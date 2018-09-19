Ещё
Дошкольники из Отрадного приняли участие в фестивале «Осенний марафон»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дошкольники из Отрадного приняли участие в фестивале «Осенний марафон» 

Управа района Отрадное 11 часов назад
Фото: Управа района Отрадное
Воспитанники дошкольных отделений школы № 950 приняли участие в фестивале для дошкольников «Осенний марафон». Мероприятие проводилось среди учащихся образовательных организаций Департамента образования Москвы, сообщили в администрации учебного учреждения.
-К фестивалю наших маленьких участников подготовили инструкторы по физической культуре Ольга Сметанина и Светлана Тугучева. Ребята соревновались в беге, участвовали в спортивной эстафете, и надо сказать, проявили силу духа, а также показали, что умеют работать в команде, — рассказали в администрации школы.
По завершении фестиваля команду школы № 950 наградили почетной грамотой. (ип)
Управа района Отрадное: последние новости
Студия подготовки к школе на Северном бульваре открыла набор Проект реконструкции ТЦ «Золотой Вавилон» одержал победу в столичном конкурсе архитектуры и градостроительства Мастер-класс по декупажу пройдет в центре соцобслуживания на Римского-Корсакова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20342
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле74
В Нальчике начались беспорядки504
«Мрачная картина»11
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга175
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение