Дошкольники из Отрадного приняли участие в фестивале «Осенний марафон» 

Воспитанники дошкольных отделений школы № 950 приняли участие в фестивале для дошкольников «Осенний марафон». Мероприятие проводилось среди учащихся образовательных организаций Департамента образования Москвы, сообщили в администрации учебного учреждения.
-К фестивалю наших маленьких участников подготовили инструкторы по физической культуре Ольга Сметанина и Светлана Тугучева. Ребята соревновались в беге, участвовали в спортивной эстафете, и надо сказать, проявили силу духа, а также показали, что умеют работать в команде, — рассказали в администрации школы.
По завершении фестиваля команду школы № 950 наградили почетной грамотой. (ип)