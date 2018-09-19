Дошкольники из Отрадного приняли участие в фестивале «Осенний марафон»

Воспитанники дошкольных отделений школы № 950 приняли участие в фестивале для дошкольников «Осенний марафон». Мероприятие проводилось среди учащихся образовательных организаций Департамента образования Москвы , сообщили в администрации учебного учреждения.

-К фестивалю наших маленьких участников подготовили инструкторы по физической культуре Ольга Сметанина и Светлана Тугучева. Ребята соревновались в беге, участвовали в спортивной эстафете, и надо сказать, проявили силу духа, а также показали, что умеют работать в команде, — рассказали в администрации школы.

По завершении фестиваля команду школы № 950 наградили почетной грамотой. (ип)