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Ученики братеевский школ начали регистрироваться на Турнир Ломоносова
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Ученики братеевский школ начали регистрироваться на Турнир Ломоносова 

Управа района Братеево города Москвы + ещё 1 12 часов назад
Фото: Братеево
Одна из крупнейших олимпиад, Турнир имени М. В. Ломоносова, пройдет в Москве 30 сентября. В ней примут участие школьники из Братеева. Во вторник, 18 сентября, открылась регистрация на олимпиаду. Об этом редакции рассказали представители местных школ.
Попробовать свои силы в выполнении заданий Турнира смогут ученики 6-11 классов. Школьники могут принять участие в олимпиадах по девяти предметам: физике, математическим играм, математике, астрономии, литературе, биологии, лингвистике, химии и истории. Подать заявку на участие и посмотреть расположения площадок, где будет проводиться Турнир, можно на сайте олимпиады.
Всего в Москве организуют более 90 участков, на которых школьники выполнят специальные задания. Рядом с Братеевом разместятся две площадки: в школах № 548 возле метро «Домодедовская» и № 2087 в районе Марьино. Олимпиады по всем предметам пройдут в одно и то же время в разных кабинетах.
«Конечно, наши ученики будут участвовать в Турнире Ломоносова. Они регистрируются на участке в школе № 548», — рассказал редакции директор школы № 867 Николай Ложечкин.
Ребята, которые наиболее успешно справятся с заданиями олимпиады, пройдут в заключительный тур, который состоится весной. Победители и призеры Турнира смогут поступить в вузы без экзаменов или заработают 100 баллов ЕГЭ по выбранному предмету.
Фото: сайт мэра и правительства Москвы
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