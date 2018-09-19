Ученики братеевский школ начали регистрироваться на Турнир Ломоносова

Одна из крупнейших олимпиад, Турнир имени М. В. Ломоносова, пройдет в Москве 30 сентября. В ней примут участие школьники из Братеева. Во вторник, 18 сентября, открылась регистрация на олимпиаду. Об этом редакции рассказали представители местных школ.

Попробовать свои силы в выполнении заданий Турнира смогут ученики 6-11 классов. Школьники могут принять участие в олимпиадах по девяти предметам: физике, математическим играм, математике, астрономии, литературе, биологии, лингвистике, химии и истории. Подать заявку на участие и посмотреть расположения площадок, где будет проводиться Турнир, можно на сайте олимпиады.

Всего в Москве организуют более 90 участков, на которых школьники выполнят специальные задания. Рядом с Братеевом разместятся две площадки: в школах № 548 возле метро «Домодедовская» и № 2087 в районе Марьино. Олимпиады по всем предметам пройдут в одно и то же время в разных кабинетах.

«Конечно, наши ученики будут участвовать в Турнире Ломоносова. Они регистрируются на участке в школе № 548», — рассказал редакции директор школы № 867 Николай Ложечкин.

Ребята, которые наиболее успешно справятся с заданиями олимпиады, пройдут в заключительный тур, который состоится весной. Победители и призеры Турнира смогут поступить в вузы без экзаменов или заработают 100 баллов ЕГЭ по выбранному предмету.