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Соревнования «Эстафетная палочка» прошли в школе на улице Софьи Ковалевской
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Соревнования «Эстафетная палочка» прошли в школе на улице Софьи Ковалевской 

Управа района Дмитровский города Москвы 12 часов назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Турнир состоялся среди учеников пятых, шестых и седьмых классов. По итогам соревнований места распределились так: среди пятых классов первое место занял 5 «А», второе место — 5 «Б», третье место — 5 «В»; среди шестых классов первое место у 6 «Б», а второе — у 6 «А». В седьмых классах итог такой: первое место — 7 «В», второе — 7 «К», третье — 7 «Б», — рассказал сотрудник администрации.
Напомним, школа находится по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 8а. (мю)
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