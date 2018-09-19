Соревнования «Эстафетная палочка» прошли в школе на улице Софьи Ковалевской

Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Турнир состоялся среди учеников пятых, шестых и седьмых классов. По итогам соревнований места распределились так: среди пятых классов первое место занял 5 «А», второе место — 5 «Б», третье место — 5 «В»; среди шестых классов первое место у 6 «Б», а второе — у 6 «А». В седьмых классах итог такой: первое место — 7 «В», второе — 7 «К», третье — 7 «Б», — рассказал сотрудник администрации.

Напомним, школа находится по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 8а. (мю)