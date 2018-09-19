Московский областной фестиваль NAUKA 0+ стартует в октябре в МГОУ

Московский областной фестиваль NAUKA 0+ пройдет с 3 по 5 октября 2018 года в рамках Всероссийского фестиваля науки в МГОУ. Центральными площадками фестиваля в Подмосковье станут шесть ведущих вузов региона. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Цель проведения фестиваля — понятным и доступным языком рассказать обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку.

В рамках подмосковного фестиваля науки будут проведены научные мастер-классы, лекции, семинары и круглые столы ведущих ученых, выставки достижений, квесты и экскурсии.

Вход на фестиваль свободный для всех желающих, участие бесплатное. Ознакомиться с подробной программой Фестиваля и зарегистрироваться на понравившиеся мероприятие можно на официальном сайте NAUKA 0+.

Первый в России Фестиваль науки был проведен в МГУ в 2006 году по инициативе ректора — академика Виктора Садовничего . Мероприятия за три дня посетило более 20 тысяч человек.