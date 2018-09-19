«Мусор, сдавайся!»: одна из школ района Куркино присоединилась к экологической акции 

Школа №2005 района Куркино присоединилась к акции «Мусор, сдавайся!» — 20 сентября здесь пройдет сбор отслуживших свой век электроприборов.
— Будет приниматься компьютерная и офисная техника, бытовая техника, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, батарейки, — отметили организаторы.
В рамках акции не будут принимать оборудование со знаком радиации, холодильники, кондиционеры, отдельно собранные отработанные картриджи.
Акция пройдет с 7:00 до 8:30 около бассейна школы. Адрес: Родионовская улица, дом 6/7.