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В городе-побратиме Бергамо дети могут ездить в музеи на автобусе бесплатно
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В городе-побратиме Бергамо дети могут ездить в музеи на автобусе бесплатно 

tvernews.ru 12 часов назад
Фото: tvernews.ru
Как сообщается на сайте bergamonews.it, после долгих трехлетних переговоров между компанией перевозчиком и советом по мобильности муниципалитета Бергамо в городе-побратиме запустили проект, обеспечивающий бесплатный проезд для детей начальной школы в музеи и исторические центры города.
29 из 33 городских школ подтвердили участие в проекте.
Нововведение направлено не только на знакомство детей с историей, но и на повышение социальной ответственности. Чтобы младшее поколение привыкало пользоваться общественным транспортом, что поможет сделать город более приятным для жизни и более экологичным. Кроме того, интерактивный подход к обучению это интересно для школьников и учителей.
Каждой школе предоставят две карты «Out School», каждая из которых рассчитана на 10 поездок. Чтобы воспользоваться поездкой, учителям нужно будет собрать группу из 30 учеников и сообщить компании о намерении отправиться в музей или историческое место, после чего компания сообщит наиболее подходящее время для поездки. Учителям заранее лучше ориентироваться на время, когда движение на дорогах более свободное.
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