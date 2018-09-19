Власти выяснят, куда идут работать выпускники рязанских вузов

«Нужна правдивая, эффективная аналитика», — подчеркнул глава региона. Он пояснил: это даст возможность понять причины и решить ряд проблем, в том числе отток молодых кадров в другие города.

Любимов обратил внимание на дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. «Цифровая экономика, внедрение IT-технологий выдвигают новые требования к рабочей силе. Предприятиям нужны сотрудники с высоким интеллектом и хорошим профильным образованием», — заявил он.

По мнению губернатора, достичь паритета можно за счёт улучшения системы профобразования, внедрения передовых подходов к подготовке специалистов. При этом нужно учитывать стратегию развития региона и инвестиционные проекты.

Также необходимо и дальше укреплять связи учебных заведений с предприятиями, взаимодействие между вузами и ссузами, развивать дуальное образование, кооперировать усилия для модернизации материально-технической базы образовательных учреждений, добавил Любимов.

А в профориентации, по мнению главы региона, нужно уделить максимальное внимание психологической подготовке детей и родителей к происходящим на рынке труда изменениям и убедительно рекомендовать им перспективные специальности, в том числе «цифровые».