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Власти выяснят, куда идут работать выпускники рязанских вузов
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Власти выяснят, куда идут работать выпускники рязанских вузов 

62info.ru 12 часов назад
«Нужна правдивая, эффективная аналитика», — подчеркнул глава региона. Он пояснил: это даст возможность понять причины и решить ряд проблем, в том числе отток молодых кадров в другие города.
Любимов обратил внимание на дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. «Цифровая экономика, внедрение IT-технологий выдвигают новые требования к рабочей силе. Предприятиям нужны сотрудники с высоким интеллектом и хорошим профильным образованием», — заявил он.
По мнению губернатора, достичь паритета можно за счёт улучшения системы профобразования, внедрения передовых подходов к подготовке специалистов. При этом нужно учитывать стратегию развития региона и инвестиционные проекты.
Также необходимо и дальше укреплять связи учебных заведений с предприятиями, взаимодействие между вузами и ссузами, развивать дуальное образование, кооперировать усилия для модернизации материально-технической базы образовательных учреждений, добавил Любимов.
А в профориентации, по мнению главы региона, нужно уделить максимальное внимание психологической подготовке детей и родителей к происходящим на рынке труда изменениям и убедительно рекомендовать им перспективные специальности, в том числе «цифровые».
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Включение рязанских школ в «чёрный список» не говорит об их плохой работе — минобразования Рязанский Центр опережающей подготовки будет выпускать по тысяче человек в год Рязанской области нужно вдвое больше федеральных денег — Любимов
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