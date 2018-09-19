Педагогу школы №2005 присвоено ученое звание доцента

Приказом Минобрнауки педагогу дополнительного образования школы № 2005 района Куркино Ивану Пьянову, к.ф. -м.н., заведующему кафедрой биомедицинских систем НИУ МИЭТ, присвоено ученое звание доцента по специальности «Приборы, системы и изделия медицинского назначения».

— Педагог регулярно читает в школе научно-популярные лекции по актуальным вопросам биомедицинской инженерии, проводит мастер-классы по первой помощи и руководит проектной деятельностью учащихся. Под его руководством школьники ежегодно завоевывают призовые места, — отметили в школе.

С сентября 2018 года Иван Пьянов является старшим научным сотрудником Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета. В ключевые задачи данного института входит разработка искусственных органов и бионических протезов, гемосовместимых антикоагулянтных покрытий для имплантатов, а также тканевая инженерия. (ск