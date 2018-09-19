Васильева рассказала об использовании цифровой среды в образовательных проектах

«Развитие каналов коммуникации, интернет, социальные сети — всё, что сегодня окружает наших детей, безусловно, это огромные потоки информации, и мы должны помочь ребёнку ориентироваться в этом информационном поле, научить использовать это с умом, получая пользу и знания», — заявила она.

По её словам, современная цифровая среда используется в образовательных проектах. К примеру, в ближайшее время планируется развивать отечественную электронную школу — полезные онлайн-ресурсы, лекции лучших педагогов и т.д.

Особое внимание уделено и вопросам интернет-безопасности, отметила Васильева.

«Научиться пользоваться интернет-ресурсами и оградить себя от вредоносной информации, от мошенничества и множества других опасностей в сети — подобные навыки должны прививаться с юного возраста», — сказала она.

Как добавила министр, это отражается в стандартах начального образования, а также должно присутствовать в наполнении уроков информатики, обществознания, права, ОБЖ, во внеурочной деятельности школы.

Ранее Васильева рассказала об основных задачах работы в сфере школьного образования.