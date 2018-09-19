Учителя во Владивостоке получают в среднем около 41 тысячи рублей — доклад

В целом по Приморью средняя зарплата составила 35238 рублей.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников школ Владивостока за первые пять месяцев 2018 года составила 40922,92 рубля. Об этом говорится в публичном докладе управления по работе с муниципальными учреждениями образования о состоянии и развитии системы образования в 2017-2018 учебном году. В целом по Приморскому краю этот показатель составил 35238 рублей.

При этом среднемесячная заработная плата педагогических работников детских садов Владивостока составила в 2018 году 31176,5 рубля, а работников сферы дополнительного образования — 34817,74, отмечается в докладе.

Административно-управленческий персонал в школах Владивостока в первые пять месяцев 2018 года получал в среднем 53805,39 рубля, учебно-вспомогательный персонал — 21189,39 рубля, а обслуживающий — 19060,75 рубля.