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Что такое школа социального предпринимательства?
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Что такое школа социального предпринимательства? 

АиФ Югра + ещё 1 13 часов назад
Фото: АиФ Югра
Занимаюсь бизнесом уже 12 лет. Недавно решил сделать упор на социальное направление. Где можно получить консультацию, пройти обучение?
А. Налимов, Сургутский район
В регионе уже стартовал прием заявок для участия в школе социального предпринимательства. Он продлится до 23 декабря.
К обучению приглашают начинающих и действующих предпринимателей, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, всех желающих реализовать свою социальную идею.
Для потенциальных слушателей школы пройдут дни открытых дверей с 10 октября по 19 декабря в Ханты-Мансийске, Нягани, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Югорске, Урае и в Белоярском районе. А само обучение начнется 9 февраля 2019 года в нескольких городах Югры и продлится четыре месяца.
«Школа социального предпринимательства — это образовательный курс, позволяющий участникам пройти путь от идеи бизнес-проекта и разработки бизнес-плана до его подготовки «под ключ». Участники также получат консультации сертифицированных бизнес-тренеров, информационную и образовательную поддержку», — рассказал генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков.
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