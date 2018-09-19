Что такое школа социального предпринимательства?

Занимаюсь бизнесом уже 12 лет. Недавно решил сделать упор на социальное направление. Где можно получить консультацию, пройти обучение?

А. Налимов, Сургутский район

В регионе уже стартовал прием заявок для участия в школе социального предпринимательства. Он продлится до 23 декабря.

К обучению приглашают начинающих и действующих предпринимателей, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, всех желающих реализовать свою социальную идею.

Для потенциальных слушателей школы пройдут дни открытых дверей с 10 октября по 19 декабря в Ханты-Мансийске, Нягани, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Югорске, Урае и в Белоярском районе. А само обучение начнется 9 февраля 2019 года в нескольких городах Югры и продлится четыре месяца.

«Школа социального предпринимательства — это образовательный курс, позволяющий участникам пройти путь от идеи бизнес-проекта и разработки бизнес-плана до его подготовки «под ключ». Участники также получат консультации сертифицированных бизнес-тренеров, информационную и образовательную поддержку», — рассказал генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков.