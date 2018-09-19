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Мальчик аутист стал моделью компании H&M после запрета на участие в школьном спектакле
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Мальчик аутист стал моделью компании H&M после запрета на участие в школьном спектакле 

Национальный Туристический Союз 14 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
11-летний мальчик с аутизмом, которому запретили участвовать в школьных спектаклях из-за деструктивного поведения, теперь является моделью компании H&M.
Отец признает, что ребенка было сложно контролировать, из-за чего пришлось перевести его специализированную школу, для детей с отклонениями в социальном развитии и поведении.
После поступления в школу Larwood в Стивенедж, Хартфордшир, Альфи стал постепенно возвращать уверенность в себе, выступая в школьных спектаклях, а в впоследствии друг семьи рекомендован его модельному агентству.
Теперь школьник участвует в рекламных кампаниях для River Island и Land Rover. Альфи планирует продолжать карьеру модели и во взрослом возрасте.
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