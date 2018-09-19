В «Серебряном университете» можно получить знания по 30 специальностям

Пенсионеры по очереди примеряют на себя роль дошкольников. На самом деле, все они готовятся стать сертифицированными нянями. Многие — для собственных внуков, как Галина Анатольевна. Учиться пришла, чтобы найти общий язык с внучкой.

​"За последние 30 лет — новая страна, новые положения, новая психология у людей — воспитывать так, как я воспитывала своего ребенка, не годится", — рассказала Галина Христьяновская.

​Есть и те, кто планирует устроиться на работу. Лариса Предвечная была учителем начальных классов, но на пенсии захотела стать няней. В «Серебряный университет» пришла освежить знания в педагогике и научиться работать с дошкольниками.

Психология, речевое развитие, физическая подготовка детей. Курс обучения по специальности «няня» начался весной, и уже в декабре выпускники получат сертификаты.

​"Обращаем внимание на индивидуальные особенности каждого ребенка, но вся методика построена на игровой деятельности", — отметила преподаватель «Серебряного университета» Екатерина Рогонкова.

​"Серебряный университет" — одно из направлений проекта «Московское долголетие». Пенсионеры могут пройти обучение по 30 программам — иностранные языки, компьютерная грамотность, дизайн, психология. А теперь еще и получить специальность не только няни, но и рабочего зелёного хозяйства, столяра, кладовщика, билетного кассира или изготовителя игровых кукол. На этот курс — очередь. Инженер-конструктор радиоэлектронной аппаратуры Любовь Шилина всегда увлекалась рукоделием. А на пенсии хобби стало главным занятием. Кукол шьёт для внучки. Говорит, игрушки, сделанные с любовью, намного лучше магазинных, а главное — очень нравятся детям.

​250 москвичей «серебряного возраста» уже получили сертификаты о рабочих специальностях, еще столько же планируют обучить до конца этого года. Все эти профессии востребованы на рынке труда, и выпускники на пенсии смогут найти новую работу по душе.