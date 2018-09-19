Ученье — деньги. Изменится ли за полмиллиарда долларов качество образования в Египте?

Всемирный банк выделит Египту полмиллиарда долларов в кредит на масштабную образовательную реформу. На эту сумму власти собираются совершить прорыв и подняться со 129-й позиции глобального рейтинга на первые строчки, чтобы конкурировать с лучшими мировыми образовательными стандартами. Египетское правительство ориентируется на Японию Финляндию . Получится или нет, покажет время. Но если учесть, что и сейчас правительство не вкладывает в образование положенные по конституции ежегодные 4% ВВП, то возникают сомнения, смогут ли египетские школьники перейти к электронным учебникам, если и обычных бумажных у них до сих пор нет.

Согласно последней переписи населения, около 20% египтян безграмотны, то есть каждый пятый житель страны не умеет читать и писать. По данным доклада USAID-2013, каждый пятый учащийся третьего класса (возраст от восьми до девяти лет) не умеет читать, 50% школьников после пяти лет обучения пишут абсолютно безграмотно, 67% с трудом могут выполнить самые базовые математические задания.

Почему так происходит? По словам специалистов, правительство недофинансирует содержание школ, не закупает учебники и недоплачивает учителям. При этом, по подсчетам экспертов, совокупность расходов семейных бюджетов египтян на репетиторов достигает порядка 1,6% всего ВВП страны.

Увы, сейчас большинство государственных египетских школ внешне напоминают скорее унылые казармы и меньше всего похожи на классическое учебное заведение. В помещениях, давно требующих ремонта, есть разве что только старые парты и стулья. За одной партой порой учатся сразу трое, иначе никак не уместить 60, а то и 100 человек. О компьютерах и цифровом оснащении говорить вряд ли стоит. В некоторых школах нет даже обычных бумажных учебников. Чаще всего в школах работает неквалифицированный персонал. Практикуется рукоприкладство. Здесь отсутствует хотя бы минимальное соблюдение правил гигиены и понятие элементарной чистоты. Нет много чего еще. Школьной столовой, например, библиотеки, кружков и секций после занятий.

Выбор для маленьких египтян

Справедливости ради стоит сказать, что в Египте существуют школы с давними крепкими образовательными традициями. Это, как правило, образовательные учреждения, ведущие свою историю от колониальной эпохи и в названии которых еще сохранилось их католическое прошлое. Поступить сюда сложно, чаще всего здесь учатся дети выпускников.

Еще есть частные международные школы (в Каире и Александрии), от относительно недорогих до очень дорогих, где можно получить французское, британское, американское или канадское образование у учителей-иностранцев. Здесь учатся преимущественно дети сотрудников посольств и иностранных учреждений, но попадают и местные дети, чьи родители могут себе позволить платить тысячи долларов в год за обучение. Они сдают аттестационные экзамены западного образца и могут в дальнейшем претендовать на высшее образование за границей.

В Египте существуют и так называемые экспериментальные школы (тагрибия), которые представляют собой симбиоз государственных и частных школ, где некоторые предметы, в частности математика и естественно-научные предметы (science), преподаются на английском языке, а остальные — на арабском. Школы находятся под ведомством правительства, но родители обязаны вносить небольшую плату за обучение.

Есть еще религиозные школы, уровень образования в которых считается выше по сравнению с обычным и где дети, помимо стандартных общеобразовательных предметов, проводят много времени за изучением Корана.

Кто заплатит за реформу

Очевидно, что необходимость кардинальной реформы в сфере образования в Египте назрела давно. Но много лет власти не знали, как к ней подступиться.

В апреле Египет подписал соглашение со Всемирным банком о выделении целевого кредита в размере $500 млн на реформу государственного школьного образования.

Эти средства, в частности, пойдут на расширение «качественных детских садов», расчитанное на 500 тыс. детей, создание 550 тыс. новых рабочих мест для педагогов и высококлассных специалистов, а также закупку свыше 1,5 млн обучающих девайсов для школ.

Причем Министерство образования преследует грандиозный план постепенно вытеснить из школ бумажные носители информации (учебников и тетрадей) современными недорогими планшетами (по $150), которые будут заменять ученику целую библиотеку. Как было объявлено, учебники будут выдаваться в этом году в последний раз.

Возможно, это амбициозный план, вот только во многих школах учебников вообще не видели, а занимаются дети по листочкам, которые им копируют учителя. Иногда учебных пособий просто катастрофически не хватает, и преподаватели вынуждены выкручиваться кто как может.

Да и не все дети, несмотря на время повсеместных информационных технологий, элементарно умеют пользоваться планшетами. Кто-то до сих пор не знает, как подступиться к компьютеру, а кто-то не любит пользоваться электронными девайсами, предпочитая писать по старинке ручкой на бумаге. Но в министерстве уже замахнулись выше.

Новые амбициозные стандарты

В попытке подвести стандарты местного образования под требования XXI века профильное ведомство планирует взять на вооружение образовательные программы Финляндии и Японии, которые считаются едва ли не лучшими в мире, а также задействовать в процессе обучения материалы библиотеки Конгресса США . С этой целью все школы планируется обеспечить высокоскоростным интернетом, что само по себе уже является дорогостоящей и проблематичной задачей в Египте.

Что касается учебной программы, то в начальной школе акцент будет сделан на общие предметы: изучение окружающего мира, правильного взаимоотношения с людьми, творчество, получение навыков общения и приобщение к базовым принципам мироустройства.

Математика и наука (этот предмет включает в себя и биологию, и базовые понятия физики и химии) до 12 лет преподаваться в обычном понимании не будут. В подготовительной и средней школе появится ряд обязательных предметов и несколько — на выбор, при этом к старшей школе их соотношение будет пропорционально расти.

Переход к новым стандартам запланирован до 2030 года. Но реформа стартует уже с этого учебного года, который откроется 23 сентября.

"Наша задача не столько образовывать массы, сколько создавать творческих, думающих и функциональных индивидуальностей", — такие задачи преследуют в Министерстве образования. И здесь они тоже не оригинальны: развить юное поколение граждан, которое могло бы влиться в новые условия современной жизни и адекватно реагировать на ее вызовы, — этого хотят во многих странах мира. Только исходные позиции у всех при этом разные.