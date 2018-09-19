Всё больше школьников Владивостока стали уходить после девятого класса — доклад

Это называют негативной тенденцией.

В 2017 году во Владивостоке была отмечена негативная тенденция в выборе образовательного маршрута старшеклассниками: доля выпускников девятых классов, продолживших обучение в 10-м классе муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 65,4% (в прошлом году — 66,8%). Об этом говорится в публичном докладе управления по работе с муниципальными учреждениями образования о состоянии и развитии системы образования в 2017-2018 учебном году.

В то же время доля учащихся, продолживших получение среднего общего образования в негосударственных общеобразовательных учреждениях, структурных подразделениях учреждений высшего профессионального образования и учреждениях среднего профессионального образования, увеличилась на 1,4% по сравнению с прошлым годом.

В учебном году 2017-2018 в десятых классах школ Владивостока учились 2778 человек, а в девятых — 4510 человек.