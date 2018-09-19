IT-школу в Пензе оснастят системой контроля доступа, использовавшейся на ЧМ по футболу

ПЕНЗА , 19 сентября. / ТАСС /. IT-школа, открытая в Пензе 1 сентября, станет первым учреждением образования, которое оснастят системой контроля доступа, применявшейся на объектах чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Иван Белозерцев поручил реализовать проект по созданию системы безопасности в школах Пензенской области на основе разработок Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники (НИИКИРЭТ, филиал производственного объединения «Старт», располагается в городе Заречный Пензенской области), которые использовались во время проведения зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также на объектах ЧМ по футболу в 2018 году.

"Когда губернатор поручил проработать вопрос о создании системы безопасности, то было решено начать ее апробацию с новой школы. Была проведена рабочая встреча с руководством НИИКИРЭТ и достигнута договоренность об установке системы контроля в ряде образовательных учреждений. Проект планируется реализовать до конца года", — отметил Ягов.

По его словам, предприятие разработает опытный образец системы контроля доступа, модифицированный специально для школ.

IT-школа, рассчитанная на 660 учащихся, была открыта в Пензе 1 сентября. В ней учатся школьники 1 — 11 классов, выбравшие IT-специализацию, и 9 — 11 классов, обучающиеся по обычным программам.