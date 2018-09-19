Ещё
IT-школу в Пензе оснастят системой контроля доступа, использовавшейся на ЧМ по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

IT-школу в Пензе оснастят системой контроля доступа, использовавшейся на ЧМ по футболу 

ТАСС 14 часов назад
ПЕНЗА, 19 сентября. /ТАСС/. IT-школа, открытая в Пензе 1 сентября, станет первым учреждением образования, которое оснастят системой контроля доступа, применявшейся на объектах чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Ранее сообщалось, что губернатор региона Иван Белозерцев поручил реализовать проект по созданию системы безопасности в школах Пензенской области на основе разработок Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники (НИИКИРЭТ, филиал производственного объединения «Старт», располагается в городе Заречный Пензенской области), которые использовались во время проведения зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также на объектах ЧМ по футболу в 2018 году.
"Когда губернатор поручил проработать вопрос о создании системы безопасности, то было решено начать ее апробацию с новой школы. Была проведена рабочая встреча с руководством НИИКИРЭТ и достигнута договоренность об установке системы контроля в ряде образовательных учреждений. Проект планируется реализовать до конца года", — отметил Ягов.
По его словам, предприятие разработает опытный образец системы контроля доступа, модифицированный специально для школ.
IT-школа, рассчитанная на 660 учащихся, была открыта в Пензе 1 сентября. В ней учатся школьники 1 — 11 классов, выбравшие IT-специализацию, и 9 — 11 классов, обучающиеся по обычным программам.
ТАСС: последние новости
Информатика на краю света. Как учителя из мегаполисов уезжают работать на Чукотку Медведев поздравил студентов и преподавателей МИСиС со столетием учебного заведения Вторую смену в школах Хабаровского края ликвидируют за три года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20342
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле85
«Мрачная картина»16
В Нальчике начались беспорядки506
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга177
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение