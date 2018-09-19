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Пермская школьница через суд поступила в 10 класс
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Пермская школьница через суд поступила в 10 класс 

АиФ Пермь + ещё 3 9 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми школьнице пришлось обращаться в прокуратуру и суд, чтобы поступить в 10 класс.
«Установлено, что ребёнку, окончившему 9 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» Перми и прошедшему государственную итоговую аттестацию, решением комиссии отказано в зачислении в 10-й класс образовательной организации. Причиной отказа послужил якобы неудовлетворительный результат индивидуального школьного тестирования в профильную группу», — сообщили в прокуратуре Орджоникидзевского района.
Такой отказ является грубым нарушением законных прав и интересов ребёнка на получение общедоступного и бесплатного образования. Прокуратур возбудила административное дело и направила его в суд.
Мировой судья поддержал требование прокуратуры. Школу оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, внутренне положение о приёме учащихся в школу № 37 признали противоречащим законодательству. Так в нём было прописано, что преимущество при поступлении было у детей и внуков сотрудников школы и социальных партнёров, работающих с учреждением на договорной основе.
Департамент образования администрации Перми отреагировал на представление прокурора и устранил все нарушения. Директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности, девочку зачислили в 10 класс, а внутренний устав учреждения изменили.
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