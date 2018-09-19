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Пятиклассники 1508-й школы обживаются на новом месте
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Пятиклассники 1508-й школы обживаются на новом месте 

Управа района Измайлово города Москвы 14 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В честь наступившей осени Ломоносовский корпус школы №1508 устроил празднество под названием «Осенние забавы». Главными персонажами, которым все внимание, оказались только что пришедшие на учебу в корпус пятиклассники.
Они, повзрослев до среднего школьного звена, привыкают к совершенно иному — очень стремительному — ритму школьной жизни. Для них устроили развлекательно-познавательные переменки участники школьного самоуправления — старшеклассники, которым тоже полезно ощутить себя в роли старших товарищей.
Напомним, что по итогам ушедшего учебного года Измайловская школа №1508 вошла в топ-500 лучших по Москве. Рейтинг разработан Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и "Учительской газеты", а также Минобрнауки.
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