Пятиклассники 1508-й школы обживаются на новом месте

В честь наступившей осени Ломоносовский корпус школы №1508 устроил празднество под названием «Осенние забавы». Главными персонажами, которым все внимание, оказались только что пришедшие на учебу в корпус пятиклассники.

Они, повзрослев до среднего школьного звена, привыкают к совершенно иному — очень стремительному — ритму школьной жизни. Для них устроили развлекательно-познавательные переменки участники школьного самоуправления — старшеклассники, которым тоже полезно ощутить себя в роли старших товарищей.