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Владивосток пока не обеспечен местами в садах для детей 1,5-3 лет
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Владивосток пока не обеспечен местами в садах для детей 1,5-3 лет 

Prim.News 14 часов назад
До 2020 года планируется построить несколько детсадов.
Мощность сети муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до трех лет во Владивостоке остается недостаточной. Об этом говорится в публичном докладе управления по работе с муниципальными учреждениями образования о состоянии и развитии системы образования в 2017-2018 учебном году.
В целях актуализации действующего плана по созданию дополнительных мест в МДОУ на территории Владивостокского городского округа в рамках подпрограммы «Развитие сети дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014-2020 годы разработаны проекты строительства и реконструкции пяти объектов МДОУ на 1090 мест, говорится в докладе.
Между тем, с целью увеличения охвата детей в возрасте от двух до трех лет бесплатным дошкольным образованием функционирует восемь групп кратковременного пребывания детей, в том числе для детей с двух до шести лет в МДОУ на о. Попова.
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