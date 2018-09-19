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Школьники ознакомились с природой Байкала
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Школьники ознакомились с природой Байкала 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Учащиеся 386-й школы побывали на экозанятии «Мудрый Байкал». Они узнали байкальские легенды и много интересного об уникальном природном мире озера.
Экологический урок «Мудрый Байкал» состоялся в школе №386. В рамках урока учитель биологии рассказал школьникам о проблемах запасов пресной воды на планете, о крупнейшем природном резервуаре пресной воды, самому глубокому озеру на планете — озере Байкал. Дети узнали, что нужно делать для предотвращения его загрязнения, и приняли активное участие в интерактивной ролевой игре, в которой отразились традиции коренных народов Байкала и рациональное использование природных ресурсов.
Как сообщили в учреждении, в школе № 386 проведение Всероссийских экологических уроков стало доброй традицией. Эти образовательные мероприятия стали важной составляющей программ воспитания и социализации учащихся школы.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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