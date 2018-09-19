125 млн рублей направят на создание комфортной городской среды на Дону 

125 млн рублей получит Ростовская область на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды.
Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, выделяемые региону в виде дотации средства предназначены для муниципальных образований–победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Всего на эти цели между 43 субъектами РФ распределено 4,9 млрд рублей.
Деньги пойдут на создание комфортной городской среды 80 муниципальных образованиях.