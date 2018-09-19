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125 млн рублей направят на создание комфортной городской среды на Дону
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125 млн рублей направят на создание комфортной городской среды на Дону 

АиФ Ростов 15 часов назад
Фото: АиФ Ростов
125 млн рублей получит Ростовская область на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды.
Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, выделяемые региону в виде дотации средства предназначены для муниципальных образований–победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Всего на эти цели между 43 субъектами РФ распределено 4,9 млрд рублей.
Деньги пойдут на создание комфортной городской среды 80 муниципальных образованиях.
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