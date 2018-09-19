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Учащиеся школы на Дубнинской провели экскурсию для младшеклассников
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Учащиеся школы на Дубнинской провели экскурсию для младшеклассников 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 15 часов назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Учащиеся 5 «А» класса школы № 1678 «Восточное Дегунино» провели экскурсию по школьному музею для четвероклассников. Об этом сообщили в администрации школы.
— В школьном музее дети могут увидеть работы, которые вызывают чувство уважения к прошлому, познакомиться с историей своей страны. Юные экскурсоводы рассказали об экспонатах, представленных в музее, побеседовали с гостями и ответили на все вопросы ребят. Получилась интересная и познавательная встреча, — рассказал сотрудник администрации.
Напомним, школа располагается по адресу улица Дубнинская, дом 46, корпус 2. (мю)
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