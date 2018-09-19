Внеклассные занятия: в одной из ярославских школ учитель подарил мальчику устройство для мастурбации

Педагог подробно объяснил, как пользоваться устройством

В одной из школ Ярославского района разгорелся скандал: родители 14-летнего мальчика увидели его пикантную переписку в «ВКонтакте» с… 44-летним учителем географии.

У родителей волосы встали дыбом: учитель общался со школьником на самые откровенные темы. У мальчика заиграли гормоны, заинтересовали вопросы, связанные с сексом. Спросить, видимо, было не у кого. А с учителем географии отношения сложились прекрасные, даже дружеские. Ведь он помимо уроков по географии, занимался ещё и внеклассной работой: ходил с учениками в походы, ездил на экскурсии.

Подросток просвещался, как мог.

— Во время переписки учитель рассказал, что у него есть приспособление для мастурбации. Он объяснил школьнику, как им пользоваться и как за ним ухаживать. И предложил попробовать использовать по назначению. Через пару дней учитель в школе передал мальчику приспособление и настоятельно рекомендовал не говорить об этом родителям, — рассказывает источник 76.ru.

Позабавившись с новой игрушкой, мальчик вернул её преподавателю. Но тайное всё же стало явным: родители прочитали переписку. Им такое поведение учителя дружелюбным не показалось. Родители тут же помчались писать заявление в полицию.

Следователи во время обыска также обнаружили ту самую переписку. На учителя возбудили уголовное дело. На время следствия он находился дома под подпиской о невыезде.

В школе осторожничали: ещё ничего не доказано. Учитель был всегда на хорошем счету, да и дети его любили.

Кстати, не только дети, но и родители. Они, узнав о том, что случилось, горой встали за педагога.

Расследование длилось несколько месяцев. И завершилось неожиданным образом.

— Данное уголовное дело находилось в производстве следственных органов СК России по Ярославской области. Педагог обвинялся в совершении развратных действий. По завершении расследования уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. По результатам разбирательства судом уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, — прокомментировали эту ситуацию в СУ СК РФ по Ярославской области.

Как рассказал 76.ru источник, близкий к правоохранительным органам , судебное постановление о прекращении уголовного дела обжаловалось прокуратурой , однако было оставлено в силе вышестоящей судебной инстанцией.

Мы связались с учителем, вокруг которого разгорелся скандал. Он сразу сказал, что эта тема ему неприятна. Разговаривать об этом он не хочет.

— Я уже не работаю в школе, — уточнил мужчина.

То же самое нам подтвердили и в школе: после неприятной истории им пришлось расстаться с педагогом.