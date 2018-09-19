Победители олимпиады «Я — профессионал» стали магистрантами и аспирантами ТюмГУ

МОСКВА , 19 сентября. / ТАСС /. Восемь победителей всероссийской олимпиады «Я — профессионал», участие в которой приняли 50 тыс. человек, поступили в магистратуру и аспирантуру Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом в среду сообщает пресс-служба вуза.

Более 750 российских студентов, ставших дипломантами олимпиады «Я — профессионал» в 2017-2018 учебном году, воспользовались льготами при поступлении в магистратуры, ординатуры и аспирантуры ведущих вузов страны. Всего 50 тысяч человек попробовали свои силы в отборочном онлайн-этапе олимпиады, финальное испытание прошли 4824 человека.

"Восемь победителей Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» стали магистрантами и аспирантами ТюмГУ", — говорится в сообщении вуза, который выступает одним из организаторов олимпиады.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков отметил, что ключевым принципом новой модели высшего образования является практико-ориентированность. «Работодателям сегодня нужны специалисты не только с ключевыми профессиональными компетенциями, но и владеющие soft skills. Участие в олимпиаде „Я — профессионал“ позволяет студентам стать более конкурентоспособными на рынке труда. Кроме того, победители смогли без вступительных испытаний поступить в магистратуру или аспирантуру», — приводит его слова пресс— служба.

Отмечается, что для продолжения образования в ТюмГУ победители выбрали магистерские программы «Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа», «Биология», а также социологию и педагогические науки. В аспирантуре вуза по направлению «Информатика и вычислительная техника» будет учиться один победитель конкурса.

Как показали результаты опроса, проведенного организаторами, шанс получить образование на льготных условиях — стал главной мотивацией участвовать в олимпиаде для 25% дипломантов. Самым популярным образовательным треком стали магистратуры: такие программы выбрали более 60% победителей «Я — профессионал». При этом 80% из них при поступлении получили максимальные баллы по профильным предметам как победители конкурса, остальным были предоставлены различные льготы при зачислении.

Об олимпиаде

"Я — профессионал" — один из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая появилась в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Впервые конкурс прошел в 2017 году по 27 направлениям.

Регистрация на вторую олимпиаду студентов «Я — профессионал» откроется 26 сентября. Число направлений олимпиады в этом году увеличится до 54, к вузам— организаторам добавится еще 11 ведущих университетов страны.