Учащиеся школы № 1354 зарегистрировались для участия в технической олимпиаде

Открыта регистрация на олимпиаду по трем направлениям: техническое, информационно-технологическое и физико-химическое. Уже несколько десятков старшеклассников из школы № 1354 зарегистрировались. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Для школьников это прекрасная возможность проявить себя. Особенно это важно для одиннадцатого класса, так как за призовое место они получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Для тех, кто помладше — это шанс попасть в бесплатный тематический летний лагерь, где в компании единомышленников можно многому научиться. Кроме того, даже просто участие в олимпиаде повлияет на рейтинг класса.

Фото взято: https://politehvpo.ru/images/phocagallery/Vuzovskaya_olimpiada_2016/thumbs/phoca_thumb_l_p1250163.jpg