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Васильеву просят прокомментировать идею отказа от 5-балльной системы
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Васильеву просят прокомментировать идею отказа от 5-балльной системы 

Ридус 16 часов назад
Главный редактор «Литературной газеты», российский поэт Максим Замшев обратился к министру просвещения РФ Ольге Василь­евой с просьбой озвучить свое отношение к идее изменения системы оценивания результатов обучения в школе.
В частности, речь идет об инициативе Общественной палаты РФ о расширении шкалы оценок, как это делается на ЕГЭ.
Этот вопрос нам кажется несвоевременным. Судя по письмам в редакцию, учителя устали от модернизаций и, скорее всего, введению новшеств будут сопротивляться. А без их поддержки реформа будет идти очень тяжело. С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, — пишет господин Замшев в своем обращении.
Напомним, что ранее в ходе Всероссийского родительского собрания Ольга Васильева заверила, что в первом классе оценок не будет. Главный редактор «Литературной газеты» отметил, что мнения на сей счет существуют разные, хотя лично он с мнением министра просвещения абсолютно согласен.
«Согласно нашему исследованию, педагоги старшей школы считают, что оценки — это стимул для учёбы и ставить их надо уже с первых дней. Учителя же начальной школы и родители, напротив, уверены, что цифры (2, 3, 4, 5) малышам ни о чём не говорят и гораздо большей мотивацией могут быть какие-то иные способы поощрения — звёздочки, флажки, добрые слова, наконец. Эта точка зрения редакции кажется более обоснованной, ведь все мы тоже родители», — заявил журналист.
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