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Минпросвещения попросили оценить безотметочную систему в школах
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Минпросвещения попросили оценить безотметочную систему в школах 

Деловая газета «Взгляд» 16 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев написал открытое письмо главе Минпросвещения Ольге Васильевой с просьбой прокомментировать необходимость ставить оценки школьникам начального класса.
По мнению Замшева, в ообществе возникла острая дискуссия об оценивании результатов обучения в школе.
«Мы тоже задали своим постоянным авторам, педагогам и родителям вопрос: нужно ли ставить оценки в первом классе и в начальной школе вообще. Педагоги старшей школы считают, что оценки — это стимул для учебы и ставить их надо уже с первых дней. Учителя же начальной школы и родители, напротив, уверены, что цифры (2, 3, 4, 5) малышам ни о чем не говорят и гораздо большей мотивацией могут быть какие-то иные способы поощрения — звездочки, флажки, добрые слова, наконец», — написал Замшев в открытом письме, опубликованном в «Литературной газете», уточнив, что второй вариант кажется редакции более обоснованным.
Кроме того, главный редактор издания спросил, стоит ли сохранять оценки успеваемости в основной школе (5–9-е классы) и нужно ли расширить шкалу оценок, как это делается на ЕГЭ.
По его словам, «учителя устали от модернизаций и, скорее всего, введению новшеств будут сопротивляться» — такой вывод сделан после писем в редакцию, и, по уверению Замшева, без поддержки учителей реформа будет идти очень тяжело.
Напомним, ранее педагоги и эксперты обсуждали возможный отказ от системы оценок в школе. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, нужны ли оценки успеваемости в начальной школе.
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