Минпросвещения попросили оценить безотметочную систему в школах

Главный редактор « Литературной газеты » Максим Замшев написал открытое письмо главе Минпросвещения Ольге Васильевой с просьбой прокомментировать необходимость ставить оценки школьникам начального класса.

По мнению Замшева, в ообществе возникла острая дискуссия об оценивании результатов обучения в школе.

«Мы тоже задали своим постоянным авторам, педагогам и родителям вопрос: нужно ли ставить оценки в первом классе и в начальной школе вообще. Педагоги старшей школы считают, что оценки — это стимул для учебы и ставить их надо уже с первых дней. Учителя же начальной школы и родители, напротив, уверены, что цифры (2, 3, 4, 5) малышам ни о чем не говорят и гораздо большей мотивацией могут быть какие-то иные способы поощрения — звездочки, флажки, добрые слова, наконец», — написал Замшев в открытом письме, опубликованном в «Литературной газете», уточнив, что второй вариант кажется редакции более обоснованным.

Кроме того, главный редактор издания спросил, стоит ли сохранять оценки успеваемости в основной школе (5–9-е классы) и нужно ли расширить шкалу оценок, как это делается на ЕГЭ.

По его словам, «учителя устали от модернизаций и, скорее всего, введению новшеств будут сопротивляться» — такой вывод сделан после писем в редакцию, и, по уверению Замшева, без поддержки учителей реформа будет идти очень тяжело.