Учебный корпус на 400 мест в районе Строгино введут в эксплуатацию в конце года 

Учебный корпус на 400 мест в районе Строгино введут в эксплуатацию в конце 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на и.о. главы Андрея Бочкарева.
«Учебный корпус на 400 мест в районе Строгино на северо-западе Москвы по адресу: ул. Исаковского, вл. 29, корп. 1 введут в конце года. Строители завершают отделочные и фасадные работы, приступили к монтажу оборудования и благоустройству территории», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
Как уточнили в пресс-службе, учебное заведение предназначено для обучения 16 классов (5-8 классы). Для обязательных общеобразовательных дисциплин предусмотрено восемь учебных кабинетов универсального назначения. В составе специализированных кабинетов: три кабинета по естественным наукам, совмещенные с практикумом (физика, химия, биология), четыре кабинета для изучения иностранного языка, два кабинета информатики и вычислительной техники, кабинет технического черчения и рисования, две мастерских.
«Группа центра информации включает библиотеку, методический кабинет с учительской. В составе помещений библиотеки: читальный зал и медиатека. Для организации внеклассной творческой деятельности учащихся предусмотрены фото-киностудия, кабинеты юннатско-биологической деятельности, технического творчества, астрономии, аудирования для изучения иностранных языков», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что для проведения общешкольных мероприятий и собраний появится актовый зал на 240 мест. Также в составе помещений учебного заведения предусмотрены кабинеты первичной медицинской помощи, логопеда и психолога. Для спортивно-оздоровительной работы по общефизической подготовке учащиеся смогут использовать спортзалы. Кроме того, а здании предусмотрена возможность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории обустроят физкультурно-спортивную зону с резиновым покрытием и площадки для отдыха.
«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство учебных заведений — одна из важнейших социальных программ для Москвы. С каждым годом их строительство становится масштабнее, а сами объекты получают большую площадь и количество образовательных мест. Это связано с возрастающим количеством москвичей, желающих отдать детей в детский сад или школу. Всего до 2020 г. мы планируем за счет средств городского бюджета построить 57 объектов образования на 24 тыс. 570 мест», — добавил А. Бочкарев.