Учебный корпус на 400 мест в районе Строгино введут в эксплуатацию в конце года

Учебный корпус на 400 мест в районе Строгино введут в эксплуатацию в конце 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на и.о. главы Андрея Бочкарева.

«Учебный корпус на 400 мест в районе Строгино на северо-западе Москвы по адресу: ул. Исаковского, вл. 29, корп. 1 введут в конце года. Строители завершают отделочные и фасадные работы, приступили к монтажу оборудования и благоустройству территории», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

Как уточнили в пресс-службе, учебное заведение предназначено для обучения 16 классов (5-8 классы). Для обязательных общеобразовательных дисциплин предусмотрено восемь учебных кабинетов универсального назначения. В составе специализированных кабинетов: три кабинета по естественным наукам, совмещенные с практикумом (физика, химия, биология), четыре кабинета для изучения иностранного языка, два кабинета информатики и вычислительной техники, кабинет технического черчения и рисования, две мастерских.

«Группа центра информации включает библиотеку, методический кабинет с учительской. В составе помещений библиотеки: читальный зал и медиатека. Для организации внеклассной творческой деятельности учащихся предусмотрены фото-киностудия, кабинеты юннатско-биологической деятельности, технического творчества, астрономии, аудирования для изучения иностранных языков», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что для проведения общешкольных мероприятий и собраний появится актовый зал на 240 мест. Также в составе помещений учебного заведения предусмотрены кабинеты первичной медицинской помощи, логопеда и психолога. Для спортивно-оздоровительной работы по общефизической подготовке учащиеся смогут использовать спортзалы. Кроме того, а здании предусмотрена возможность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории обустроят физкультурно-спортивную зону с резиновым покрытием и площадки для отдыха.