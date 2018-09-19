Ещё
Учебный корпус на 400 мест в районе Строгино введут в эксплуатацию в конце года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учебный корпус на 400 мест в районе Строгино введут в эксплуатацию в конце года 

Агентство «Москва» + ещё 1 16 часов назад
Учебный корпус на 400 мест в районе Строгино введут в эксплуатацию в конце 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на и.о. главы Андрея Бочкарева.
«Учебный корпус на 400 мест в районе Строгино на северо-западе Москвы по адресу: ул. Исаковского, вл. 29, корп. 1 введут в конце года. Строители завершают отделочные и фасадные работы, приступили к монтажу оборудования и благоустройству территории», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
Как уточнили в пресс-службе, учебное заведение предназначено для обучения 16 классов (5-8 классы). Для обязательных общеобразовательных дисциплин предусмотрено восемь учебных кабинетов универсального назначения. В составе специализированных кабинетов: три кабинета по естественным наукам, совмещенные с практикумом (физика, химия, биология), четыре кабинета для изучения иностранного языка, два кабинета информатики и вычислительной техники, кабинет технического черчения и рисования, две мастерских.
«Группа центра информации включает библиотеку, методический кабинет с учительской. В составе помещений библиотеки: читальный зал и медиатека. Для организации внеклассной творческой деятельности учащихся предусмотрены фото-киностудия, кабинеты юннатско-биологической деятельности, технического творчества, астрономии, аудирования для изучения иностранных языков», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что для проведения общешкольных мероприятий и собраний появится актовый зал на 240 мест. Также в составе помещений учебного заведения предусмотрены кабинеты первичной медицинской помощи, логопеда и психолога. Для спортивно-оздоровительной работы по общефизической подготовке учащиеся смогут использовать спортзалы. Кроме того, а здании предусмотрена возможность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории обустроят физкультурно-спортивную зону с резиновым покрытием и площадки для отдыха.
«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство учебных заведений — одна из важнейших социальных программ для Москвы. С каждым годом их строительство становится масштабнее, а сами объекты получают большую площадь и количество образовательных мест. Это связано с возрастающим количеством москвичей, желающих отдать детей в детский сад или школу. Всего до 2020 г. мы планируем за счет средств городского бюджета построить 57 объектов образования на 24 тыс. 570 мест», — добавил А. Бочкарев.
Агентство «Москва»: последние новости
В Москве открыли новый корпус общежития консерватории им. П.Чайковского Депутат Госдумы предложил бесплатно выдавать всем пятиклассникам планшеты Авиационный техникум им. В.Казакова в Жуковском получил помещения для обучения студентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20342
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле85
«Мрачная картина»16
В Нальчике начались беспорядки506
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга177
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение