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Гумерова: профориентационной работой школа должна заниматься все 11 лет
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Гумерова: профориентационной работой школа должна заниматься все 11 лет 

Парламентская газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Профориентационная работа со школьниками должна вестись на протяжении всех 11 лет обучения, а не только в течение дополнительного года. Такое мнение в разговоре с «Парламентской газетой» высказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
«На момент окончания школы ребёнок должен чётко представлять, кем он хочет стать и где он может получить необходимое для этого образование. В этом и есть задача школы — педагогов, профориентационных центров, — сказала сенатор. — Дополнительный год будет просто выбивать учеников из колеи».
Ранее стало известно, что член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов направил министру просвещения Ольге Васильевой предложение проанализировать возможность предоставления выпускникам российских школ, не определившимся с будущей профессией, одного года, так называемого gap year.
В течение этого времени молодые люди могли бы заниматься волонтёрской деятельностью или практикой в различных учреждениях.
«11 лет — это вполне реальный период времени, чтобы школа занималась профориентацией. Нет никакой гарантии, что выпускник, который не смог определиться с тем, кем он хочет быть, за 11 лет, выберет будущую специальность за год», — отметила Лилия Гумерова
По словам парламентария, усилия нужно направлять не на то, чтобы менять законодательство и давать детям дополнительный год, а на то, чтобы совершенствовать уже организованную профориентационную работу в школах.
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