Ещё
Питерская учительница ударила школьника книгой, но сама попала в больницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Питерская учительница ударила школьника книгой, но сама попала в больницу 

Мир24 + ещё 1 16 часов назад
В Санкт-Петербурге ударившей ученика учительнице немецкого языка самой потребовалась помощь медиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря администрации района Юлию Лебединову.
Как сообщается, инцидент произошел 11 сентября в школе №111 с углубленным изучением немецкого языка в Калининском районе города. Во время урока педагог ударила 13-летнего мальчика учебником по голове. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму.
По словам Лебединовой, учительница, только в сентябре начавшая работать в школе, замещала коллегу в седьмом классе. Представитель районной администрации отметила, что пострадавший школьник тоже не отличается хорошим поведением. «Она не справилась с дисциплиной. Ребенок пострадавший тоже в общем-то известен своими проказами», — сказала она.
По словам самой учительницы, она случайно ударила ученика, она «таким образом повернулась».
Семиклассник обратился к медикам, только когда вернулся домой с занятий. Родители не имеют претензий к педагогу и школе, отметила собеседница.
Однако после случившегося учительнице стало плохо: по словам Лебединовой, у нее открылось кровотечение, она была прооперирована. Вопрос о дисциплинарном взыскании будет решаться после ее выздоровления.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Большинство россиян поддержали идею запрета телефонов в школах Учителям в Омске увеличат зарплату Азербайджанские школы и вузы отмечают День знаний
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20342
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле85
«Мрачная картина»16
В Нальчике начались беспорядки506
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга177
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение