Питерская учительница ударила школьника книгой, но сама попала в больницу

Санкт-Петербурге ударившей ученика учительнице немецкого языка самой потребовалась помощь медиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря администрации района Юлию Лебединову.

Как сообщается, инцидент произошел 11 сентября в школе №111 с углубленным изучением немецкого языка в Калининском районе города. Во время урока педагог ударила 13-летнего мальчика учебником по голове. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму.

По словам Лебединовой, учительница, только в сентябре начавшая работать в школе, замещала коллегу в седьмом классе. Представитель районной администрации отметила, что пострадавший школьник тоже не отличается хорошим поведением. «Она не справилась с дисциплиной. Ребенок пострадавший тоже в общем-то известен своими проказами», — сказала она.

По словам самой учительницы, она случайно ударила ученика, она «таким образом повернулась».

Семиклассник обратился к медикам, только когда вернулся домой с занятий. Родители не имеют претензий к педагогу и школе, отметила собеседница.

Однако после случившегося учительнице стало плохо: по словам Лебединовой, у нее открылось кровотечение, она была прооперирована. Вопрос о дисциплинарном взыскании будет решаться после ее выздоровления.

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