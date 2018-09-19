Ученики четвёртого класса вспомнили Правила дорожного движения

18 сентября на внеурочном занятии «Правила движения знай, как таблицу умножения». Четвероклассники учились быть дисциплинированными, культурными пешеходами. Об этом сообщается на сайте школы № 1355.

На линейке шел разговор о том, что Правила дорожного движения — неотъемлемая, важная часть безопасной жизни в большом городе. После школьники разделились на команды. В ходе игры они решали сложные задания, выбирали правильные решения в сложной дорожной ситуации, смотрели фильм о том, к чему может привести несоблюдение Правил дорожного движения.