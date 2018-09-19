С подачи КС студентам дадут еще одну отсрочку от призыва

Государственную думу внесен законопроект, которым предлагается увеличить для российских студентов количество отсрочек от призыва в армию.

Инициатором документа, разработанного по предписанию Конституционного суда РФ , стала группа депутатов-единороссов . Весной КС рассматривал жалобы студентов, которые из-за призыва в армию не смогли завершить обучение в магистратуре вуза и колледже. Законодательством предусмотрено предоставление только двух отсрочек для обучающихся. При этом некоторые заявители, в частности, использовали первую из них еще в школе, отметив 18-летие в 11-м классе, а вторую — при учебе в бакалавриате.

КС признал, что такие нормы закона ставят студентов в неравное положение с их одноклассниками, которым исполнилось 18 лет уже после получения среднего образования. И предписал внести изменения в действующее правовое регулирование.

Законопроектом предлагается предоставить гражданам, воспользовавшимся первой отсрочкой из-за наступления 18-летия еще в средней школе, право на еще одну, третью отсрочку — в связи с продолжением обучения в вузе по программе магистратуры. Кроме того, будет предоставляться аналогичная третья отсрочка в связи с обучением по программам среднего профессионального образования.

Предполагается, что законопроект предоставит выпускникам школ равные возможности как при поступлении в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, так и при продолжении обучения независимо от даты достижения призывного возраста.