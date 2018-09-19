Ещё
С подачи КС студентам дадут еще одну отсрочку от призыва
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С подачи КС студентам дадут еще одну отсрочку от призыва 

Legal.Report + ещё 1 16 часов назад
Фото: Legal.Report
В Государственную думу внесен законопроект, которым предлагается увеличить для российских студентов количество отсрочек от призыва в армию.
Инициатором документа, разработанного по предписанию Конституционного суда РФ, стала группа депутатов-единороссов. Весной КС рассматривал жалобы студентов, которые из-за призыва в армию не смогли завершить обучение в магистратуре вуза и колледже. Законодательством предусмотрено предоставление только двух отсрочек для обучающихся. При этом некоторые заявители, в частности, использовали первую из них еще в школе, отметив 18-летие в 11-м классе, а вторую — при учебе в бакалавриате.
КС признал, что такие нормы закона ставят студентов в неравное положение с их одноклассниками, которым исполнилось 18 лет уже после получения среднего образования. И предписал внести изменения в действующее правовое регулирование.
Законопроектом предлагается предоставить гражданам, воспользовавшимся первой отсрочкой из-за наступления 18-летия еще в средней школе, право на еще одну, третью отсрочку — в связи с продолжением обучения в вузе по программе магистратуры. Кроме того, будет предоставляться аналогичная третья отсрочка в связи с обучением по программам среднего профессионального образования.
Предполагается, что законопроект предоставит выпускникам школ равные возможности как при поступлении в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, так и при продолжении обучения независимо от даты достижения призывного возраста.
Legal.Report: последние новости
В УК хотят ввести наказание за отказ от удаления информации из интернета ​ФСБ обезглавила управление ФССП Осужден оперативник МУРа, подбрасывавший улики по заказу адвоката
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20342
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле85
«Мрачная картина»16
В Нальчике начались беспорядки506
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга177
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение