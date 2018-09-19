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В школе № 1310 состоялся совместный театральный семинар российских и немецких школьников
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В школе № 1310 состоялся совместный театральный семинар российских и немецких школьников 

Управа района Новогиреево 16 часов назад
Фото: Управа района Новогиреево
Школьники из Германии приняли участие в открытом театральном семинаре, состоявшемся в школе № 1310 в рамках международного культурного театрального обмена «Театр без границ».
Открытый театральный семинар по программе «Театр без границ» проходил в новогиреевской школе № 1310. В нем приняли участи ученики школы немецкого города Равенсбрюка. Весной ученики школы № 1310 отправятся в Германию с ответным визитом. На семинаре российские и немецкие школьники участвовали в тренингах по невербальному общению, мастер-классам по мимике и жестам, в играх на доверие и развитие пластического языка.
В завершение семинара ученики старших классов школы № 1310, занимающиеся в школьной театральной студии «Живопись», подготовили и показали спектакль по рассказу А. П. Чехова «Клевета», а их немецкие «коллеги» — спектакль по пьесе Г. Горина «Серенада».
Фото — Школа № 1310.
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