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Форум «Московский день профориентации и карьеры» пройдет на ВДНХ
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Форум «Московский день профориентации и карьеры» пройдет на ВДНХ 

Управа района Лианозово + ещё 2 16 часов назад
Фото: Лианозово
На ВДНХ (павильон № 57 «Россия — моя история») 29 сентября пройдет ежегодный форум «Московский день профориентации и карьеры». На площадках, которые будут работать с 11:00 до 18:00, соберутся около 20 тысяч школьников, абитуриентов и студентов.
— Эксперты расскажут участникам о перспективных профессиях, о навыках, которые важно развивать, и о том, какое образование стоит получить сейчас, чтобы стать востребованным специалистом на рынке труда, — отметили в пресс-службе ВДНХ.
Студентам на форуме помогут составить резюме и дадут практические советы по трудоустройству. Здесь же можно посетить ярмарку вакансий и стажировок. Для абитуриентов проведут профориентационное тестирование, а затем подберут подходящий вуз.
Стенды с информацией о факультетах и образовательных программах представят Высшая школа экономики, Финансовый университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Московский авиационный институт, Московский энергетический институт и другие.
Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться https://mdp.ucheba.ru/?utm_source=innoagency&utm_medium=press
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