В Госдуме обсудили совершенствование системы целевого обучения

«Это традиционная встреча депутатов ГД с экспертами в сфере образования. Разговор с ними для нас очень важен, поскольку законодателям необходимо слышать голос не только представителей различных министерств, ведомств, но и тех людей, которые давно и эффективно работают в системе образования, хорошо знают ее изнутри, — рассказал по итогам заседания Адальби Шхагошев. — Если говорить про МГУ, то это, конечно, их связь с регионами, что очень интересует наших депутатов».

По словам парламентария, в центре внимания в ходе дискуссии оказались законы, которые уже приняты, но применение которых на практике вызвало множество вопросов.

«Например, мы говорили о совершенствовании системы целевого обучения. Сейчас распространены ситуации, когда регионы, нуждаясь в тех или иных специалистах, направляют студентов на обучение, но в результате не получают квалифицированные кадры. Мы обсудили с ректором МГУ, что нужно сделать, чтобы система целевого набора работала эффективно», — сообщил Адальби Шхагошев.

Первые шаги, напомнил парламентарий, в данном направлении уже делаются. В марте ГД был рассмотрен в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ в части совершенствования целевого обучения», которым, в частности, вводится норма, обязывающая студента-целевика после выпуска отработать не менее трех лет на предприятии, определенном договором. Согласно законопроекту, подготовленному в Минобрнауки , понятие целевого приема трансформируется в понятие приема на целевое обучение.

По словам Виктора Садовничего, в ходе встречи речь также шла о том, как сделать так, чтобы молодые талантливые люди оставались работать у нас в стране: «Говорили о социальных гарантиях, о том, какой должна быть государственная политика в сфере образования».

Ректор МГУ призвал Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования учитывать в своей деятельности данные первого международного рейтинга «Три миссии университета», составленного российскими экспертами. Например, при аккредитации, при отнесении университета к той или иной категории успешности и так далее. Он попросил депутатов поддержать эту идею. «Мы говорили о рейтингах университетов и о том, как они должны работать на нашу систему образования. Отечественный рейтинг „Три миссии университета“, на наш взгляд, более широко смотрит на нашу систему образования, региональную составляющую этой системы, роль региональных университетов», — считает Виктор Садовничий.

По словам Адальби Шхагошева, сейчас весьма сложно разобраться в многочисленных существующих рейтингах, и сумятицу внесли изначально в это дело коммерческие структуры, которые занимались рейтингованием учебных заведений в 90-е годы. «Прозвучавшее предложение обратить внимание на отечественный рейтинг считаем важным, может, следует в законодательное русло вывести этот вопрос», — сказал депутат.

Что касается целевого обучения, то, по мнению ректора МГУ, очень важно сделать его частью системы поствузовского распределения молодых специалистов, «чтобы они могли достойно, с поддержкой, стипендиями учиться, а затем реализовать свой талант и приобретенные знания».

«Эта встреча создала правильное настроение, когда мы все прониклись идеей, что будущее нашей страны — в системе образования, фундаментального образования, которое необходимо всячески поддерживать», — резюмировал Виктор Садовничий.

Адальби Шхагошев сообщил, что принято решение о создании рабочих групп по разным направлениям. «Это поможет нам при подготовке законопроектов в сфере образования, в том числе касающихся целевого приема», — сказал Первый заместитель руководителя фракции.