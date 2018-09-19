20 тысяч школьников и студентов посетят «Московский день профориентации и карьеры» на ВДНХ 

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, ежегодный форум пройдет в павильоне №57 «Россия — моя история» 29 сентября. На площадках форума выступят более 50 экспертов. Они расскажут о перспективных профессиях, индустриях, навыках и компетенциях будущего. Абитуриента предложат пройти профориентационное тестирование, а затем подобрать подходящий вуз. Студентам помогут составить резюме и дадут практические советы по трудоустройству. Также на форуме будет работать ярмарка вакансий и стажировок. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.