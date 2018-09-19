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Орловские чиновники намерены сделать питание школьников платным
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Орловские чиновники намерены сделать питание школьников платным 

АиФ 17 часов назад
Фото: АиФ
Старые песни о главном
Проблема организации питания школьников в областной столице поднимается регулярно. Уже не раз предлагалось перевести учеников на систему платных обедов. Однако дальше разговоров дело не шло. Некоторые чиновники и депутаты были против таких непопулярных мер. А долги перед поставщиками продуктов продолжали увеличиваться. В этом году нерешённая проблема всплыла вновь.
Дошло до уголовного дела. Следственный комитет возбудил его в отношении администрации Орла по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Долги за завтраки и обеды достигли 119 млн рублей. А сами поставщики планировали выйти с пикетами. Но потом профсоюзы отказались от этой идеи. В итоге между предпринимателями и властями всё же были достигнуты некоторые договорённости, и часть долга удалось погасить.
Также начальник финансового управления администрации Орла Игорь Краличев отметил, что муниципалитет планирует оплатить питание в рассрочку, а сама задолженность будет погашена равными частями до 1 января 2019 года. За питание должны платить из городской казны, а областной бюджет в свою очередь должен предоставлять субсидию, покрывающую часть этих расходов.
«В 2018 году на питание выделили 189,9 млн рублей: 128,3 млн из городской казны, 61,5 млн — из региональной. На сегодняшний день имеется задолженность перед поставщиками за оказанные услуги по питанию школьников в размере 59,2 млн рублей», — гласят свежие цифры на сайте администрации Орла.
Напомним, что сейчас завтрак каждого школьника стоит 40 руб., а обед, который полагается детям, посещающим продлёнку, — 12 рублей. Также школьники, которые находятся на домашнем обучении, должны получать компенсацию — 12 руб. в день.
Кормить не всех?
После прошедшего круглого стола на тему обедов мало у кого остаются сомнения в том, что совсем скоро бесплатного питания в орловских школах вообще не будет. В качестве альтернативы предлагается переход на адресное. По сути, право не платить за обед останется за детьми из многодетных семей, а также у школьников с ограниченными возможностями здоровья.
«В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» мы обязаны организовать питание детей в образовательных учреждениях. Мы давно уже видим, что пора переходить к адресному питанию, поскольку далеко не все дети едят то, что им предлагают в школе», — отметила директор лицея №1 Наталья Панюшкина.
Тем не менее представителей родительских комитетов волновал вопрос качества пищи. По их словам, они готовы платить, если дети будут сытыми, а обеды — вкусными. По мнению директора лицея № 40 Евгения Шатохина, можно попробовать уложиться в 35-53 руб. за обед. Для этого он предложил тщательно согласовать меню с Роспотребнадзором.
Что касается групп продлённого дня, то и в них обеды предлагают сделать платными за счёт родителей. По крайней мере, такое мнение высказала директор школы № 6 Светлана Краснова. По её словам, родители сами выказывают такую заинтересованность, так как хотят быть уверенными, что их дети вкусно и сытно накормлены. А на 12 бюджетных рублей такое питание обеспечить невозможно.
Замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская, которая проводила круглый стол, поручила управлению образования обобщить предложения всех участников и подготовить проект организации школьного питания. Эта работа должна занять семь дней.
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