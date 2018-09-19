Учителей Адыгеи приглашают принять участие в конкурсе «Школьный экодвор»

Учителей и школьников Адыгеи приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Школьный экодвор» и провести в своих школах праздники «Экодвор», направленные на развитие раздельного сбора мусора и культуры грамотного обращения с отходами. Конкурс продлится до 5 декабря.

Для участия в конкурсе представителям школьной администрации либо учителям необходимо зарегистрироваться на сайте www.школьныйэкодвор.рф и провести праздник «Экодвор» на территории своей школы.

В рамках праздника организуется мобильный пункт приема вторсырья, и весь собранный мусор (бумага, стекло, металл, пластик) будет отправлен на последующую переработку. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение количества производимого мусора. Среди них: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами.

На конкурс принимаются отчеты о проведенном празднике с фотографиями, видеороликами и информацией о достигнутых результатах (количество участников, количество собранного вторсырья, проведенные активности и др.). Жюри конкурса выберет три школы-победителя всероссийского этапа, а также школу-победителя в Адыгее. Победителей конкурса ждут полезные экопризы, а всех учителей-организаторов праздников «Экодвор» — именные дипломы.