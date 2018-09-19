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Кадетский класс получил флаг
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Кадетский класс получил флаг 

Южное Бутово 17 часов назад
Фото: Южное Бутово
18 сентября в храме святого праведного воина Феодора Ушакова состоялась церемония освящения и передачи Андреевского флага морскому кадетскому классу школы № 1161. Об этом сообщается на сайте храма Фёдора Ушакова.
Андреевский флаг назван в честь апостола Андрея Первозванного, первого ученика Иисуса Христа и принявшего мученическую смерть на косом кресте. По преданию, апостол Андрей посещал будущие русские земли, в связи с чем, считается святым покровителем России. Первый военно-морской флаг с Андреевским крестом появляется при Петре Великом. «Флаг белый, поперёк этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он».
Перед началом церемонии настоятель Храма игумен Дамиан (Залетов) провел экскурсию по воинскому храму, рассказав кадетам о личности адмирала Федора Ушакова, его жизненном подвиге, воинских победах, причине прославления в лике святых.
Затем был освящен Андреевский флаг, который был передан офицеру-наставнику морского кадетского класса школы № 1161 капитану 2 ранга А. Ю. Кострюкову.
После торжественной части кадеты и учителя школы № 1161 познакомились с работой Воскресной школы при Храме Феодора Ушакова.
В мероприятии также приняли участие почетный житель района Южное Бутово, капитан 1-го ранга Р. Л. Штаф, заместитель директора школы А. С. Никулин, классный руководитель кадетского класса Г. А. Кругерская и офицеры, ведущие военно-патриотическую работу в школе № 1161 полковник В. Ю. Рубцов и капитан 1-го ранга О. В. Миронов.
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