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Первокурсники КФУ получили возможность заниматься проектной деятельностью
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Первокурсники КФУ получили возможность заниматься проектной деятельностью 

РИА Новости Крым 18 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. Студенты-первокурсники Крымского федерального университета получили в новом учебном году возможность реализации инновационных научных, социальных и экономических проектов на базе вуза, сообщает пресс-служба КФУ.
"Высшее образование нуждается в реструктуризации, а для этого необходимо развитие инновационных, интерактивных и практико-ориентированных методик преподавания. Проектная деятельность уже несколько лет реализуется во многих вузах России, в основном, со второго или третьего курса. Мы внедряем ее для студентов первых курсов, что позволит им быстрее развить профессиональные навыки", — привели в пресс-службе слова проректора по учебной и методической деятельности КФУ Ирины Цвиринько.
В проектной деятельности задействованы более 1500 студентов, все структурные подразделения и филиалы КФУ, но наиболее активно она реализуется в Физико-техническом институте и Академии биоресурсов и природопользования. Обучение в таком формате привлекает и реальных заказчиков.
"Когда студенты делают реальный проект, они учатся в 5-7 раз быстрее, чем при выполнении лабораторных работ. Сейчас мы ищем партнеров в области программирования, которым предлагаем участвовать в создании востребованного на рынке продукта, что интересно многим компаниям", — цитируют в пресс-службе заведующего кафедрой компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ Виктора Милюкова.
Университет предоставляет студентам ресурсы, необходимые для реализации проектов. Для масштабного внедрения проектной деятельности преподаватели КФУ прошли курсы повышения квалификации, отметили в пресс-службе.
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