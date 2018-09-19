Первокурсники КФУ получили возможность заниматься проектной деятельностью

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 сен — РИА Новости Крым . Студенты-первокурсники Крымского федерального университета получили в новом учебном году возможность реализации инновационных научных, социальных и экономических проектов на базе вуза, сообщает пресс-служба КФУ.

"Высшее образование нуждается в реструктуризации, а для этого необходимо развитие инновационных, интерактивных и практико-ориентированных методик преподавания. Проектная деятельность уже несколько лет реализуется во многих вузах России , в основном, со второго или третьего курса. Мы внедряем ее для студентов первых курсов, что позволит им быстрее развить профессиональные навыки", — привели в пресс-службе слова проректора по учебной и методической деятельности КФУ Ирины Цвиринько.

В проектной деятельности задействованы более 1500 студентов, все структурные подразделения и филиалы КФУ, но наиболее активно она реализуется в Физико-техническом институте и Академии биоресурсов и природопользования. Обучение в таком формате привлекает и реальных заказчиков.

"Когда студенты делают реальный проект, они учатся в 5-7 раз быстрее, чем при выполнении лабораторных работ. Сейчас мы ищем партнеров в области программирования, которым предлагаем участвовать в создании востребованного на рынке продукта, что интересно многим компаниям", — цитируют в пресс-службе заведующего кафедрой компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ Виктора Милюкова.

Университет предоставляет студентам ресурсы, необходимые для реализации проектов. Для масштабного внедрения проектной деятельности преподаватели КФУ прошли курсы повышения квалификации, отметили в пресс-службе.