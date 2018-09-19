В микрорайоне Гидростроителей Краснодара открылось новое здание школы искусств

Школа искусств «Родник» теперь будет располагаться на улице им. Некипелова, 18/2 во встроенно-пристроенном помещении жилого дома.

«В прежнем корпусе школы еще некоторое время будут работать музыкальное и хореографическое отделения, но вскоре они тоже переедут в новое помещение.

Фактически школа искусств станет в два раза больше, чем была (учебный корпус составит 1,5 тыс.кв.м. — прим.ред.).

А в ее бывшем здании, которое изначально было детским садом, мы сделаем капитальный ремонт, откроем полноценный детсад на 250-280 мест», — сказал Евгений Первышов , акцентировав внимание на поддержку со стороны главы Кубани. ;

Всего школа примет более 600 учеников. В ней откроется два дополнительных отделения: художественное и раннего развития детей.

Помещения школы оснащены новой мебелью, современным учебным оборудованием, дидактическим материалом, интерактивными досками. В новом здании 12 кабинетов, это классы для занятий, кабинет психолога, учительская, концертный зал, сообщили в пресс-службе мэрии.

После открытия художественной школы Евгений Первышов посетил здание, построенное специально для музыкального и хореографического отделений «Родника» на Невкипелого, 10.

Это отдельно стоящий трехэтажный корпус площадью 1,7 тыс.кв.м. В ближайшее время его выкупят у застройщика — ЮРСК в муниципальную собственность.

В общей сложности около 3 тысяч воспитанников школы искусств смогут заниматься в новых, современных помещениях.

Как рассказала директор школы искусств, воспитанники «Родника» побеждают на конкурсах разного уровня — от краевых до международных. Один из учеников школы — 11-летний пианист Сергея Манцветов — лауреат многих российских и зарубежных конкурсов.

Как ранее писали «КИ» долгожданная школа открылась к 1 сентября на хуторе Ленина.

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